A Skysport, Luca Marchegiani, ha parlato della vittoria dell'Inter sulla Roma a partire dalla prestazione dei giallorossi: «Non ho avuto la sensazione che la Roma non creda in quello che fa, i giocatori si sono applicati in maniera quasi commovente, come Dybala che ha dato una mano anche dietro. Manca qualche soluzione agli uomini di Juric», ha detto.