In vista della grande sfida di sabato sera tra Roma e Inter, Chivu dovrà sciogliere uno dei ballottaggi aperti pr la formazione che scenderà in campo all'Olimpico. Chi tra Sommer e Martinez in porta?
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, con la Roma ballottaggio Sommer-Martinez: ecco chi è il favorito
ultimora
Sky – Inter, con la Roma ballottaggio Sommer-Martinez: ecco chi è il favorito
I due portieri sono in corsa per il big match con la Roma di sabato sera. Il tecnico valuterà nei prossimi giorni
Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Il dubbio tra i due portieri rimane, ma Sommer dovrebbe essere favorito. Martinez si è sempre fatto trovare pronto ed è pronto anche se dovesse essere titolare con la Roma".
© RIPRODUZIONE RISERVATA