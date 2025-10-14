FC Inter 1908
Sky – Inter, con la Roma ballottaggio Sommer-Martinez: ecco chi è il favorito

Sky – Inter, con la Roma ballottaggio Sommer-Martinez: ecco chi è il favorito - immagine 1
I due portieri sono in corsa per il big match con la Roma di sabato sera. Il tecnico valuterà nei prossimi giorni
Andrea Della Sala Redattore 

In vista della grande sfida di sabato sera tra Roma e Inter, Chivu dovrà sciogliere uno dei ballottaggi aperti pr la formazione che scenderà in campo all'Olimpico. Chi tra Sommer e Martinez in porta?

Sky – Inter, con la Roma ballottaggio Sommer-Martinez: ecco chi è il favorito- immagine 2

Secondo quanto riportato da Sky Sport, "Il dubbio tra i due portieri rimane, ma Sommer dovrebbe essere favorito. Martinez si è sempre fatto trovare pronto ed è pronto anche se dovesse essere titolare con la Roma". 

