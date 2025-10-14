Inter, Chivu ha già scelto l’attacco da schierare a Napoli

"E allora, la formula più probabile è quella della staffetta tra baby attaccanti: chiunque parta titolare, lascerà spazio e minuti all’altro. Sarà così all’Olimpico e la storia è destinata a ripetersi martedì in Champions, quando l’Inter volerà a Bruxelles a caccia di punti contro l’Union Saint Gilloise. A Napoli, invece sarà nuovamente ThuLa: Marcus lavora duro per la notte del Maradona, ne vale la pena anche quando Appiano è deserta e per un giorno ci si annoia.