La preparazione della gara con la Roma entra nel vivo oggi in casa Inter. C'è curiosità attorno alle scelte che Cristian Chivu farà soprattutto in attacco, dove - con Thuram ai box - sono in tre a contendersi due maglie. Una dovrebbe spettare a Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro rientrerà ad Appiano Gentile soltanto giovedì, ma questo non dovrebbe impedirgli di essere regolarmente in campo all'Olimpico dal primo minuto. Chi al suo fianco? Bonny, rimasto a Milano in questa sosta, sembra al momento in vantaggio su Pio Esposito.
Inter, Chivu ha già scelto l’attacco da schierare a Napoli
Ad ogni modo, considerando anche i tre impegni in trasferta in pochi giorni, si alterneranno tutti. E su questo Cristian Chivu sembra avere le idee abbastanza chiare. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, proprio partendo da quella che potrebbe essere la strategia per il partner del Toro a Roma, ma anche sulla gara di Napoli a distanza di sette giorni:
"E allora, la formula più probabile è quella della staffetta tra baby attaccanti: chiunque parta titolare, lascerà spazio e minuti all’altro. Sarà così all’Olimpico e la storia è destinata a ripetersi martedì in Champions, quando l’Inter volerà a Bruxelles a caccia di punti contro l’Union Saint Gilloise. A Napoli, invece sarà nuovamente ThuLa: Marcus lavora duro per la notte del Maradona, ne vale la pena anche quando Appiano è deserta e per un giorno ci si annoia.
