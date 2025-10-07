Si è parlato anche di Ange-Yoan Bonny, grande protagonista di Inter-Cremonese, nel corso di Viva El Futbol, approfondimento su Twitch con Ventola, Cassano e Adani. Proprio Nicola Ventola ha espresso il suo parere sull'attaccante nerazzurro autore di un gol e tre assist nell'ultima di campionato. Queste le sue considerazioni:

"Bonny sa fare tutto, chi capisce di calcio quando lo vede per la prima volta vede che è un giocatore di livello. Lo dissi appena lo vidi al Parma. E' completo, ha tutte le caratteristiche dell'attaccante. Negli ultimi anni gli attaccanti di riserva non hanno reso. Gli altri non hanno reso? Se fai giocare sempre gli stessi, poi metti 3 minuti l’altro ogni tanto. Inzaghi faceva giocare sempre gli stessi, Chivu da ragazzo intelligente li fa giocare tutti in determinati tipi di partite".