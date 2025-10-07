FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Segna contro il Barça col Siviglia, Sanchez sugli scudi: “Esultanza? L’entusiasmo a volte…”

ultimora

Segna contro il Barça col Siviglia, Sanchez sugli scudi: “Esultanza? L’entusiasmo a volte…”

Segna contro il Barça col Siviglia, Sanchez sugli scudi: “Esultanza? L’entusiasmo a volte…” - immagine 1
Celebratissimo l'ex Inter dopo la vittoria contro la formazione blaugrana ha parlato del suo gol e del sostegno dei tifosi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Un suo gol era stato decisivo contro l'Alaves e ha segnato anche nel 4-1 che il suo Siviglia ha rifilato al Barcellona. Alexis Sanchez celebrato dalla stampa spagnola. Sulla prima pagina di Estadio Deportivo c'è la sua faccia: "Di un'altra epoca" è il titolo dedicato proprio all'ex Inter.

Segna contro il Barça col Siviglia, Sanchez sugli scudi: “Esultanza? L’entusiasmo a volte…”- immagine 2
Getty Images

Tnt scrive: "Sanchez ha dimostrato che l'età è solo un numero segnando il primo gol con un'esecuzione superba che ha portato la sua squadra in vantaggio contro il Barça e si è anche divertito molto in campo". Con la vittoria contro i blaugrana il Siviglia ha ribaltato tutti i pronostici e dopo un anno e mezzo è tornato a vincere due gare consecutive in Liga. Sanchez al momento del gol ha esultato anche se aveva detto che contro il Barcellona, la sua ex squadra (ha giocato in blaugrana dal 2011 al 2014 153 partite e ha segnato 53 gol), non lo avrebbe fatto ed è nata qualche polemica.

Alla fine della partita Alexis a proposito ha detto: «Vero, avevo detto che non avrei esultato, ma a volte il mio entusiasmo prevale e il desiderio mi spinge ad esultare. Ma la verità è che nutro un affetto immenso per il Barcellona. Standing dei tifosi del Siviglia? Non ho parole per chi ci ha sostenuto oggi, abbiamo giocato in 12, i tifosi meritavano quesa vittoria».

(Fonte: TNT e One Football)

Leggi anche
Ventola: “Bonny? Quando chi capisce di calcio lo vede per la prima volta…”
Adani: “Vi dico già che quando l’Inter non farà bene sarà perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA