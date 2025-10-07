Un suo gol era stato decisivo contro l'Alaves e ha segnato anche nel 4-1 che il suo Siviglia ha rifilato al Barcellona. Alexis Sanchez celebrato dalla stampa spagnola. Sulla prima pagina di Estadio Deportivo c'è la sua faccia: "Di un'altra epoca" è il titolo dedicato proprio all'ex Inter.

Tnt scrive: "Sanchez ha dimostrato che l'età è solo un numero segnando il primo gol con un'esecuzione superba che ha portato la sua squadra in vantaggio contro il Barça e si è anche divertito molto in campo". Con la vittoria contro i blaugrana il Siviglia ha ribaltato tutti i pronostici e dopo un anno e mezzo è tornato a vincere due gare consecutive in Liga. Sanchez al momento del gol ha esultato anche se aveva detto che contro il Barcellona, la sua ex squadra (ha giocato in blaugrana dal 2011 al 2014 153 partite e ha segnato 53 gol), non lo avrebbe fatto ed è nata qualche polemica.