Quando si pensa a match spettacolari, ricchi di gol ed emozioni, i tifosi nerazzurri hanno tantissime partite impresse nella loro memoria. Quasi sempre però tra questi ricordi trova spazio almeno una sfida tra Inter e Roma: nel corso degli anni le due squadre si sono contese diversi trofei, dando vita a incontri pirotecnici e pieni di gol. Nei 184 precedenti in campionato tra nerazzurri e giallorossi infatti sono state segnate ben 532 reti, 299 dell'Inter e 233 della Roma, che rendono questa partita quella con più gol segnati nella storia del campionato italiano.