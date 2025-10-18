Grande attesa per il match dell'Olimpico: l'Inter, reduce da cinque vittorie di fila, affronta la capolista Roma in una sfida molto importante e complicata.
fcinter1908 ultimora FCIN1908 – Roma-Inter, Bonny o Pio Esposito? Chivu ha fatto la sua scelta
Da giorni si discute del ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito per chi possa e debba sostituire Thuram contro la Roma: la scelta di Chivu
Marcus Thuram non sarà della partita perché infortunato e da diversi giorni è attivo il ballottaggio tra Bonny e Pio Esposito su chi possa sostituire l'ex Borussia Mönchengladbach e fare coppia con Lautaro Martinez.
Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, ad aver vinto il ballottaggio è Bonny che giocherà dal 1' per il secondo match consecutivo, dopo l'exploit con la Cremonese.
Per il resto, formazione confermata con Sommer tra i pali, Akanji e Bastoni braccetti di una difesa a tre che vede Acerbi in mezzo. Calhanoglu in cabina di regia, Barella e Mkhitaryan mezzali mentre le ali sono Dumfries e Dimarco. Davanti, come detto, sarà Bonny a far coppia con Lautaro.
