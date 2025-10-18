FC Inter 1908
Sabatini: “Vince l’Inter, segna Esposito”. Cruciani: “Bonny”. Zazzaroni: “Punto sul clamoroso”

Sabatini: “Vince l’Inter, segna Esposito”. Cruciani: “Bonny”. Zazzaroni: “Punto sul clamoroso” - immagine 1
Sandro Sabatini, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni si sono sbilanciati facendo il loro pronostico su Roma-Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Cresce l'attesa per Roma-Inter, big-match della settima giornata di Serie A con calcio d'inizio alle ore 20.45.

L'Inter arriva in grande fiducia dopo le cinque vittorie di fila prima della sosta per le Nazionali. La Roma, però, è capolista e ha vinto tutte le partite di campionato ad eccezione del KO a sorpresa all'Olimpico contro il Torino.

Intervenuti al Numer1 Podcast, Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini si sono espressi così sul pronostico di Roma-Inter.

Parte Zazzaroni: "Roma-Inter, io punto su un clamoroso 1-1. Gol di Dybala su rigore, questo vale tre punti", dice il direttore del Corriere dello Sport.

"Dico 2-1 Inter, aggiungo un'espulsione e gol di Bonny", replica invece Giuseppe Cruciani che trova la sponda di Sabatini: "Dico 2-1 Inter anche io, ancora Pio Esposito a segno"

