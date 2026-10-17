Una piccola discussione su Mourinho e l'amore che i tifosi della Roma gli hanno dimostrato in Champions nella gara contro il Real. Â«Era giusto perchÃ© lui lascia il segno ovunque sia stato perÃ² Ã¨ troppo, poi basta. Nella vita non si puÃ² andare avanti guardandosi indietro, lo saluti come Ã¨ giusto che sia poi al fischio iniziale Ã¨ un avversario Ã¨ punto. Nella vita in generale va cosÃ¬Â», ha detto Fabio Caressa durante Football Club su Radio Dee Jay.

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«Ma lascia stare i tifosi della Roma, li conosci bene i tifosi della Roma essendo di Roma e hanno voluto fare un omaggio all'allenatore con il quale hanno un grande rapporto anche perchÃ© Ã¨ stato chi ha fatto ripartire la squadra giallorossa, erano anni che non vinceva una mazzaÂ», ha replicato Zazzaroni.

«Non critico i tifosi. Dopo il meritato saluto al fischio di inizio si va avanti e basta, diventa un tuo avversario al fischio iniziale. Tutto troppo esagerato. Si ringrazia chi ha fatto bene ma per andare avanti non puoi guardare indietro. Poi io tifo per la mia squadra e bastaÂ», ha detto anche Caressa.

«I tifosi hanno tifato per la Roma e hanno visto una squadra superiore al Real di Mourinho. Hanno espresso l'idea di un rapporto magari inspiegabile. I tifosi quando hanno espressioni di affetto, amore e gratitudine e noi critichiamo sempre i tifosi che parlano di odio e allora perchÃ© no. Lui ha sempre dichiarato amore nei confronti della RomaÂ», ha concluso Zazzaroni.

(Fonte: Radio Dee Jay)