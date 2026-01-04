Sabatini: “Ecco la sensazione che dà il Milan. Basta guardare le rose delle altre per capire…”

Ecco le parole di Sabatini: "Il Milan torna al comando della classifica con almeno 48 ore, fino a Inter-Bologna. Lo fa dando la sensazione di essere competitivo. Basta guardare le rose per intuire che ci sono Inter e Napoli che hanno qualcosa in più a prescindere dagli impegni in Champions. Il Milan è pronto ad approfittare dei momenti difficili di Inter e Napoli, è questa l'impressione che prescinde dalla favola del riposo settimanale perché senza impegni europei. Questo Milan nel mese di gennaio giocherà le stesse partite delle altre perché le partite di Champions ed Europa League ricominciano dal 20 gennaio.

Questo è un momento importantissimo del campionato, qui si vede anche quanto la rosa del Milan possa sopportare le emergenze. Finora Leao e Pulisic hanno giocato insieme da titolari una volta sola in campionato. Eppure la squadra è prima e sembra migliorare. Sto per dire un paradosso ma Modric sembra di un livello superiore agli altri che certe sue giocate vengono intuite dopo e non vengono concretizzate ed esaltate come meriterebbe la sua classe purissima. Una cosa è sicura: il Milan deve essere contento ed è il caso di dirlo che forse nessuno se l'aspettava ed i meriti sono di tutti i protagonisti in rossonero"