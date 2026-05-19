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fcinter1908 ultimora Romano: “Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita”

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Romano: “Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita”

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La decisione dello stesso allenatore è stata presa già da un mese, quando Conte l’ha comunicata al presidente De Laurentiis
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Antonio Conte lascia il Napoli: è finita la sua avventura in azzurro. Lo comunica Fabrizio Romano, che dà i dettagli sulla separazione tra le parti.

Romano: “Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita”- immagine 2
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La decisione dello stesso allenatore è stata presa già da un mese, quando Conte l’ha comunicata al presidente De Laurentiis con cui rimane in ottimi rapporti.

Romano: “Conte-Napoli, è finita! Saluterà con rammarico, la verità sulla buonuscita”- immagine 3
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Nessuna buonuscita, neanche una discussione sul progetto: è finito il rapporto e Conte saluterà Napoli (con rammarico) dopo l’ultima partita. Nessun accordo con altri club finora, con massimo rispetto per il Napoli.

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