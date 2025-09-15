È emersa la clamorosa voce di un possibile ritorno all'Inter di Jose Mourinho. Ne ha parlato su YouTube Fabrizio Romano

Nelle ultime ore, in caso di esonero, che ad oggi comunque non risulta, di Cristian Chivu , è emersa la clamorosa voce di un possibile ritorno all'Inter di Jose Mourinho . Ne ha parlato su YouTube Fabrizio Romano, raccontando la verità in merito.

Da quello che mi raccontano è pronto a tornare il prima possibile e lo farebbe volentieri se trovasse il progetto giusto. Io non lo legherei all'Inter al momento perché mantengono la fiducia su Chivu: ad oggi non c'è nulla", le sue parole.