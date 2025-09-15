FC Inter 1908
Romano: “Mourinho, niente pausa. Vuole allenare subito. E sull’Inter vi dico…”

È emersa la clamorosa voce di un possibile ritorno all'Inter di Jose Mourinho. Ne ha parlato su YouTube Fabrizio Romano
Marco Astori
Nelle ultime ore, in caso di esonero, che ad oggi comunque non risulta, di Cristian Chivu, è emersa la clamorosa voce di un possibile ritorno all'Inter di Jose Mourinho. Ne ha parlato su YouTube Fabrizio Romano, raccontando la verità in merito.

"In tanti ci avete chiesto del nome di Jose Mourinho: io posso dirvi che ad oggi non c'è assolutamente niente di concreto o reale, non dobbiamo neanche parlarne. Ma sul suo futuro in generale posso dirvi che lui si sente pronto a tornare a lavorare quanto prima dopo l'esonero dal Fenerbahce.

Da quello che mi raccontano è pronto a tornare il prima possibile e lo farebbe volentieri se trovasse il progetto giusto. Io non lo legherei all'Inter al momento perché mantengono la fiducia su Chivu: ad oggi non c'è nulla", le sue parole.

