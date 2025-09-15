FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Romano: “Chivu, strigliata forte su giocatori. Esonero? Mi dicono che…”

ultimora

Romano: “Chivu, strigliata forte su giocatori. Esonero? Mi dicono che…”

Romano: “Chivu, strigliata forte su giocatori. Esonero? Mi dicono che…” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così di Cristian Chivu e della situazione attuale della panchina dell'Inter dopo l'inizio negativo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così di Cristian Chivu e della situazione attuale della panchina dell'Inter dopo l'inizio negativo in campionato: "In tanti ci state chiedendo di Cristian Chivu e della panchina.

Romano: “Chivu, strigliata forte su giocatori. Esonero? Mi dicono che…”- immagine 2

Al momento sull'immediato l'Inter non ha iniziato a muovere nessuna macchina per ragionare sul suo esonero. Ad oggi, nel post-Juventus, non c'è stato alcun tipo di segnale dell'Inter ad altri allenatori o agenti di allenatori: non si è attivata in questo senso, mantiene la fiducia in Chivu.

Inter Chivu
Getty

Nel postpartita Chivu si è fatto sentire con i suoi giocatori in maniera forte: adesso dovrà parlare il campo, con l'Inter che al momento non ha avviato alcun piano di successione e mantiene la fiducia in lui".

Leggi anche
Chanot: “Pavard mente! L’Inter tentava di venderlo da mesi e lui non pensava...
Adani: “Gli acquisti non sono stati scelti da Chivu, ecco il problema. Ma lui ha una colpa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA