Romano: “Chivu, strigliata forte su giocatori. Esonero? Mi dicono che…”

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così di Cristian Chivu e della situazione attuale della panchina dell'Inter dopo l'inizio negativo in campionato: "In tanti ci state chiedendo di Cristian Chivu e della panchina.
Al momento sull'immediato l'Inter non ha iniziato a muovere nessuna macchina per ragionare sul suo esonero. Ad oggi, nel post-Juventus, non c'è stato alcun tipo di segnale dell'Inter ad altri allenatori o agenti di allenatori: non si è attivata in questo senso, mantiene la fiducia in Chivu.
Nel postpartita Chivu si è fatto sentire con i suoi giocatori in maniera forte: adesso dovrà parlare il campo, con l'Inter che al momento non ha avviato alcun piano di successione e mantiene la fiducia in lui".
