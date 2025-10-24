Romondini: “Inter favorita sul Napoli. Chivu non può sbagliare. E Conte può…”

"E' un bivio, anche se un allenatore guarda partita dopo partita e non il calendario. L'Inter parte favorita per la maturità che dimostrano sia i titolari che i sostituti.

"Sicuramente per un allenatore non avere diversi elementi è un grosso handicap, soprattutto se sono elementi chiave.

Problemi ne hanno causati e riaverli sarà un'altra cosa, ma un allenatore come Conte in questi casi è quello giusto per dare una scossa dopo i ko".