Fabrizio Romondini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Napoli-Inter, big-match dell'ottava giornata di Serie A in programma domani alle 18 al Maradona:
Romondini: "Inter favorita sul Napoli. Chivu non può sbagliare. E Conte può…"
Romondini: “Inter favorita sul Napoli. Chivu non può sbagliare. E Conte può…”
"Nel Napoli c'è qualche problema per chi subentra ai titolari, ma mi aspetto una grande reazione di Conte", ha detto Romondini
"E' un bivio, anche se un allenatore guarda partita dopo partita e non il calendario. L'Inter parte favorita per la maturità che dimostrano sia i titolari che i sostituti.
Nel Napoli c'è qualche problema per chi subentra ai titolari, ma mi aspetto una grande reazione di Conte. Non può sbagliare la partita Chivu ma può regalarci qualche sorpresa Conte dal punto di vista motivazionale".
Assenze Napoli influiscono?
"Sicuramente per un allenatore non avere diversi elementi è un grosso handicap, soprattutto se sono elementi chiave.
Problemi ne hanno causati e riaverli sarà un'altra cosa, ma un allenatore come Conte in questi casi è quello giusto per dare una scossa dopo i ko".
