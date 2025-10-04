Alfredo Pedullà, su Youtube, ha voluto porre l'attenzione sul rendimento di un arbitro di Serie A, corretto più volte dal VAR

Matteo Pifferi Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 15:32)

Ha fatto molto discutere la direzione arbitrale di Verona-Sassuolo. L'arbitro Fourneau, della sezione di Roma 1, è stato corretto due volte dal VAR, la prima per revocare il rigore al Verona per una carica sul portiere del Sassuolo Muric e una seconda volta ancora per togliere il penalty ai neroverdi perché il fallo di Nelsson su Thorstvedt è stato commesso fuori area.

Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale Youtube, non ha usato giri di parole per definire la direzione arbitrale di Fourneau: "Ieri c'è stata la vittoria del Sassuolo sul campo del Verona. A me sinceramente è piaciuto più il Verona, forse non meritava di perdere. Complimenti al Sassuolo che ha fatto 9 punti ma volevo solo segnalarvi che l'arbitro Fourneau è stato umiliato un'altra volta dal VAR. Ormai sistematicamente arbitra e dirige il VAR, ho l'impressione che qualche sua scelta sia stata corretta non nel modo giusto.

Ho dei dubbi sulla carica al portiere, ho dubbi sul fallo che porta al rigore del Sassuolo. Indipendentemente da questo, quando un arbitro fa 4-5 volte al VAR e gli ribaltano le decisioni che lui prende da vicino... L'arbitro è sistematicamente ribaltato. Sui precedenti di Fourneau, vi prego di andare a verificare quante volte è stato fermato, quante volte lo hanno riabilitato e quante volte è stato contraddetto rispetto alle decisioni iniziali"