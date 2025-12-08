L'ex giocatore dello United e della Nazionale, interviene dopo lo sfogo di sabato dell'egiziano contro l'allenatore Arne Slot

Gianni Pampinella Redattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 16:32)

Secondo Wayne Rooney, Mohamed Salah sta "distruggendo la sua eredità al Liverpool". L'ex giocatore dello United e della Nazionale, nel suo podcast per la BBC interviene dopo lo sfogo di sabato dell'egiziano contro l'allenatore Arne Slot, che lo ha relegato in panchina nelle ultime tre partite. Dopo la gara casalinga del prossimo fine settimana contro il Brighton, Salah partirà per la Coppa d'Africa e ha lasciato intendere che potrebbe essere la sua ultima apparizione con la maglia del Liverpool. L'egiziano oggi si è allenato con i Reds alla vigilia della partita di Champions League contro l'Inter.

Secondo Rooney "Arne Slot deve mostrare la sua autorità, coinvolgerlo e dirgli 'non viaggi con la squadra, quello che hai detto non è accettabile'". Rooney ha aggiunto che Salah "sta assolutamente distruggendo la sua eredità al Liverpool. Sarebbe triste per lui buttare via tutto. Ha sbagliato tutto".

Dopo la partita contro il Leeds, Salah ha dichiarato ai giornalisti: "Avevo già detto molte volte che avevo un buon rapporto con l'allenatore, ma all'improvviso non abbiamo più alcun rapporto. Sembra che il club mi abbia buttato sotto l'autobus. Ecco come mi sento. Penso che sia molto chiaro che qualcuno voleva che tutta la colpa fosse mia".