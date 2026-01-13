L'ottimo lavoro di dirigenza e gruppo squadra ha portato risultati incredibili che hanno avuto grande impatto su bilancio e crescita del brand

13 gennaio 2026

Hanno lavorato a lungo e bene negli ultimi anni, tanto che gli ultimi tre scudetti portano la firma di Inter e Napoli. Un lavoro che parte da lontano e che ha visto crescere in maniera considerevole rosa e valore del brand. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, insieme valgono 3 miliardi di euro. "Parliamo dell’enterprise value , ossia del valore d’impresa. L’Inter è ormai a quota 2 miliardi, mentre il Napoli ha raggiunto il miliardo. In termini industriali la differenza esiste ed è la ragione che ha spinto, qualche giorno fa, Antonio Conte a dichiarare che «a livello di struttura non siamo pronti: oggi per me Juve, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale, sono davanti».

"Le duellanti per lo scudetto sono tuttavia accomunate da un elevato tasso di crescita. Nell’arco di un decennio, l’Inter è passata dai 399 milioni del 2016 ai 1715 milioni del 2025, mentre il Napoli è salito da 394 a 1097 milioni: un incremento rispettivamente del 330% e del 178%. Attualmente, facendo una stima sulla base degli ultimi dati di bilancio, i nerazzurri si posizionano attorno ai 2 miliardi, potendo contare sul boom dei ricavi e sull’utile (+35 milioni) registrato nel 2024-25, il doppio dei campioni d’Italia che l’anno scorso, senza la Champions, hanno chiuso in rosso (-23 milioni)".

BILANCI — "In assenza di stadi di proprietà, l’asset principale è rappresentato dal parco calciatori. Secondo Football Benchmark, la rosa dell’Inter vale circa 200 milioni in più rispetto a quella del Napoli: 696 contro 494 milioni (il piano di Marotta, come anticipato qualche giorno fa dalla Gazzetta , è di raggiungere il miliardo). Sul fronte dei bilanci, storicamente il club di De Laurentiis ha sempre fatto meglio, fino al ribaltamento della scorsa stagione".

"In ogni caso, nell’ultimo biennio il risultato aggregato del Napoli è positivo per 40 milioni, mentre quello dell’Inter è negativo per 1 milione. Inoltre, gli azzurri godono di una maggiore solidità finanziaria: al 30 giugno 2025 presentano un patrimonio netto positivo di 190 milioni (Inter a -12) e un prestito residuo con UniCredit di 37 milioni, contro il bond da 350 milioni dell’Inter, cui si aggiunge un mutuo di 20 per il centro d’allenamento.

"Al di là dei premi Uefa, l’Inter incassa più del Napoli dai diritti audiovisivi della Serie A. È accaduto anche l’anno scorso, nonostante lo scudetto sia finito ai rivali: 82 milioni contro 68. In generale, il fatturato nerazzurro si colloca nettamente al di sopra. Nel 2024-25, con 546 milioni (al netto del player trading), l’Inter ha fatto registrare un record nella storia del calcio italiano, mentre il Napoli è sceso a quota 180. Una forbice che quest’anno si ridurrà, poiché anche gli uomini di Conte partecipano alla Champions. Ma il divario resta. Tutto questo spiega perché, a livello d’impresa, l’Inter valga il doppio".

