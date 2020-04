Rosell: “Messi vuole di nuovo Neymar al Barça. E c’è un solo motivo”

Neymar tornerà al Barcellona? Può darsi. La stampa spagnola da giorni parla del suo arrivo e di quello di Lautaro Martinez. C’è chi invece sottolinea che l’arrivo dell’interista potrebbe essere rimandato di un anno, proprio per favorire l’arrivo del calciatore del PSG. Entrambi, in ogni caso, avrebbero il totale appoggio di Messi.

L’ex presidente del club catalano, Sandro Rosell non ha dubbi sul fatto che il brasiliano torni a giocare nel Barça e ha detto la sua sui motivi per i quali l’argentino vuole il suo ritorno: «Perché Messi, che è il miglior giocatore nella storia del calcio, è molto intelligente, vuole che gli altri migliori giocatori del mondo siano al suo fianco per vincere tutto. Da un punto di vista sportivo io Neymar lo riprenderei subito, sicuramente».

(Fonte: Mundo Deportivo)