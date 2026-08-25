Più passano le ore e maggiori diventano le possibilità che Luis Henrique alla fine rimanga a Milano. Anzi, la trattativa con la Roma sembra orma del tutto saltata, prova ne è la scelta del club giallorosso di puntare su Oosterwolde. La mancata uscita del brasiliano potrebbe significare mercato chiuso, ma così non è. "Significa, allora, che Luis Henrique resterà e l’Inter non aggiungerà il nuovo attaccante? In realtà, è ancora tutto possibile. La linea, infatti, è che per una new entry là davanti occorra un’uscita. E non si tratta soltanto di una questione economica", sottolinea il Corriere dello Sport.

Getty Images

"Il rischio, infatti, è quello di ritrovarsi una rosa extralarge, con il conseguente malcontento di chi si ritrova a giocare meno. Meglio, quindi, fare spazio. E l’ex Marsiglia sembrava effettivamente il candidato giusto. Potrebbe ancora esserlo, nel senso che qualche sondaggio è partito dalla Premier, ma senza che poi ci siano state mosse concrete. Potrebbe accadere nella settimana calda che separa dalla fine del mercato".

MILAN, ITALY - AUGUST 22: Ange-Yoan Bonny of FC Internazionale competes for the ball with Eddy Kouadio of AC Monza during the Serie A match between FC Internazionale and AC Monza at Stadio Giuseppe Meazza on August 22, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

"Più difficile immaginare che altri nerazzurri possano uscire. In viale Liberazione c’erano stati ragionamenti su Stankovic, proprio perché, con l’arrivo di Jones, il rischio è che si possa ridurre il suo spazio. Ma il centrocampista ha messo in chiaro di volersi giocare le sue chances in nerazzurro. Quindi, eventualmente, se ne riparlerà a gennaio. Nulla, invece, almeno finora, si è mosso attorno a Bonny".

(Corriere dello Sport)