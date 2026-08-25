Secondo il Corriere dello Sport, il mercato in entrata del club nerazzurro potrebbe non essere finito
VIDEO / Guarro: "Se esce Luis Henrique Inter su un attaccante tipo..."
Più passano le ore e maggiori diventano le possibilità che Luis Henrique alla fine rimanga a Milano. Anzi, la trattativa con la Roma sembra orma del tutto saltata, prova ne è la scelta del club giallorosso di puntare su Oosterwolde. La mancata uscita del brasiliano potrebbe significare mercato chiuso, ma così non è. "Significa, allora, che Luis Henrique resterà e l’Inter non aggiungerà il nuovo attaccante? In realtà, è ancora tutto possibile. La linea, infatti, è che per una new entry là davanti occorra un’uscita. E non si tratta soltanto di una questione economica", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Il rischio, infatti, è quello di ritrovarsi una rosa extralarge, con il conseguente malcontento di chi si ritrova a giocare meno. Meglio, quindi, fare spazio. E l’ex Marsiglia sembrava effettivamente il candidato giusto. Potrebbe ancora esserlo, nel senso che qualche sondaggio è partito dalla Premier, ma senza che poi ci siano state mosse concrete. Potrebbe accadere nella settimana calda che separa dalla fine del mercato".
"Più difficile immaginare che altri nerazzurri possano uscire. In viale Liberazione c’erano stati ragionamenti su Stankovic, proprio perché, con l’arrivo di Jones, il rischio è che si possa ridurre il suo spazio. Ma il centrocampista ha messo in chiaro di volersi giocare le sue chances in nerazzurro. Quindi, eventualmente, se ne riparlerà a gennaio. Nulla, invece, almeno finora, si è mosso attorno a Bonny".
(Corriere dello Sport)
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