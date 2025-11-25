Clamoroso fuori-programma avvenuto nei primi minuti della gara dell'Old Trafford tra United ed Everton

La vittoria dell'Everton sul Manchester United, posticipo della 12esima giornata di Premier League, verrà ricordato, ancor più che per la sorprendente vittoria dei Toffees e l'ennesima caduta dei Red Devils, per il clamoroso fuori-programma avvenuto nei primi minuti della gara dell'Old Trafford: lo scontro fisico tra Idrissa Gueye e Michael Keane, compagni di squadra. Una rissa di pochi attimi, che il loro allenatore non solo non ha condannato, ma anzi ha ammesso di aver apprezzato.

Tutto è nato dopo una grande occasione sprecata da Bruno Fernandes: nel concitato rientro in area, Gueye e Keane hanno iniziato a discutere animatamente, accusandosi reciprocamente. Per due volte il difensore inglese ha allontanato con le mani il compagno, che ha infine reagito colpendolo al volto con una manata. Solo l'intervento del portiere Jordan Pickford ha evitato che la situazione degenerasse, senza però scongiurare l'espulsione del centrocampista senegalese per condotta violenta.

A fine gare il manager dell'Everton David Moyes, scozzese con un passaggio in passato anche sulla panchina dello United, ha stupito tutti, rifiutandosi di stigmatizzare quanto successo in campo: "Mi piace quando i miei giocatori litigano. Una squadra vincente deve avere carattere ed essere dura. Nessuno tra i miei giocatori deve accettare che qualcuno non faccia la cosa giusta". Un elogio sperticato alla competitività interna, anche a costo di scontrarsi. Di diverso avviso, però, il protagonista negativo della serata, Gueye, che ha affidato ai social le sue scuse pubbliche: "Mi assumo la piena responsabilità. Ciò che è successo non rispecchia chi sono. Prometto che non accadrà più". Moyes ha anche aggiunto che la frattura tra i suoi giocatori è già ricomposta e che lo spogliatoio ha applaudito Gueye quando si è scusato davanti al gruppo.