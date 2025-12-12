FC Inter 1908
Runjaic punzecchia Lucca: “Andato via senza salutarmi. Non vedo perché mi sarei…”

Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara interna di domenica con la capolista Napoli
Gianni Pampinella
"Nessuno perde volentieri in casa, con il Genoa non era il risultato che volevamo, ma il calcio è così. Possiamo fare di meglio, approcciare meglio la gara, metterci la giusta intensità e rabbia, tutte cose che ci sono mancate. In settimana ne abbiamo parlato e ora abbiamo una grande possibilità contro una squadra forte". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la gara interna di domenica con la capolista Napoli. "Possiamo e vogliamo fare bene per noi e per i tifosi, daremo tutto - ha assicurato - Per una squadra come la nostra è importante essere forti in casa, sappiamo le difficoltà che ha avuto l'Udinese in casa negli ultimi anni e ci stiamo lavorando. Vogliamo dimostrare che davanti ai nostri tifosi scendiamo in campo con il giusto coraggio e la giusta energia e lo possiamo fare già contro il Napoli".

Secondo l'allenatore dei friulani, "contro le big e contro le altre squadre sono due tipi di partite diversi, ma per me è fondamentale approcciare la gara con l'intensità giusta a prescindere dall'avversario. Giocare di contrattacco è più facile, in certe partite abbiamo avuto meno possesso ma la squadra ha funzionato bene e abbiamo sfruttato le occasioni, mentre con il Genoa abbiamo avuto il pallone ma questo non ha portato a molto e ancora una volta abbiamo commesso degli errori. Abbiamo alti e bassi perché questo è il nostro livello, abbiamo tanti giovani che hanno bisogno di tempo, ma sono tranquillo e concentrato sull'obiettivo, che è trovare maggior costanza".

"Dobbiamo assumerci tutti le nostre responsabilità, il mio lavoro è oliare i meccanismi della squadra, darle le giuste basi e metterla nelle condizioni per esprimersi al meglio. Noi vogliamo fare bene mantenendo il nostro stile di gioco e se tutto va bene possiamo fare risultato anche contro il Napoli".

Punzecchiata finale all'ex di turno: "Lucca è andato via senza salutarmi, non vedo tuttavia perché mi sarei dovuto aspettare una chiamata per ringraziarmi - ha osservato Runjaic -. A volte nel calcio va così, gli auguro il meglio e sicuramente domenica sarà motivato, ma lo saremo anche noi, avremo la giusta rabbia dopo la sconfitta contro il Genoa".

