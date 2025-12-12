Dopo l'esclusione per la partita di Champions League a San Siro contro l'Inter di martedì scorso, Mohamed Salah è pronto a rientrare in squadra.
Sky UK – Liverpool, Salah torna in gruppo: sarà convocato per la partita contro il Brighton
Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, infatti, l'attaccante egiziano, lasciato a casa dall'allenatore del Liverpool Arne Slot in seguito alle dichiarazioni post Leeds, tornerà fra i convocati per la partita di Premier League ad Anfield contro il Brighton.
Nella giornata di oggi, infatti, è andato in scena un incontro tra i due, il quale sembra aver risolto la vicenda. Un'ottima notizia per i tifosi del Liverpool, anche se non può essere ancora escluso un addio nella prossima finestra di mercato di gennaio.
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
