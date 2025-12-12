"L'Inter è il mio sogno assoluto. Ho un legame speciale con questo club e conservo cari ricordi d'infanzia, legati alle partite dell'Inter in Coppa dei Campioni con mio padre. Ho anche visto una partita dell'Inter in Youth League e, a prima vista, mi aspetto un'altra partita molto combattuta. Sono molto versatili, forti fisicamente e hanno molti dribblatori abili in attacco".