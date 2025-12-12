FC Inter 1908
Nei sedicesimi di Youth League, l'Inter di Carbone sfiderà il Colonia. L'entusiasmo del tecnico del club tedesco
Gianni Pampinella
MILAN, ITALY - AUGUST 26: Benito Carbone of FC Internazionale U20 looks on during the Supercoppa Primavera Final match between FC Internazionale U20 and Cagliari Calcio U20 at Arena Civica Gianni Brera on August 26, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Nei sedicesimi di Youth League, l'Inter di Carbone sfiderà il Colonia. Il tecnico del club tedesco, Stefan Ruthenbeck, non vede l'ora di affronta i nerazzurri.

"L'Inter è il mio sogno assoluto. Ho un legame speciale con questo club e conservo cari ricordi d'infanzia, legati alle partite dell'Inter in Coppa dei Campioni con mio padre. Ho anche visto una partita dell'Inter in Youth League e, a prima vista, mi aspetto un'altra partita molto combattuta. Sono molto versatili, forti fisicamente e hanno molti dribblatori abili in attacco".

(fc.de)

