Io non sto né scherzando né andando contro l'Inter. I prezzi li fa il mercato. I 50 milioni per Palestra mi sembrano tanti, ma non troppi, sinceramente, perché a quella somma arrivavano anche i club stranieri della Premier soprattutto, e poi c'è un particolare di cui i tifosi dell'Inter devono essere orgogliosi. Il trasferimento di Lookman con l'Atalanta saltò, ma Lookman poi quei soldi l'Atalanta li prese dall'Atletico Madrid a gennaio. Palestra non salta perché Palestra non vuole storie e ha detto io sono Inter e quindi l'Atalanta in qualche modo non vuole ripetere tutto l'ambaradam degli anni scorsi, giocatori fuori rosa. Secondo me l'acquisto di Palestra è un grande acquisto anche a 50 mln