C'era un po' questo confronto tra Fabregas e Chivu, che si erano in qualche modo sovrapposti nei giorni in cui l'Inter doveva prendere una decisione dopo l'addio di Inzaghi. Il preferito era Fabregas, lui non se l'è sentita di mettersi contro il Como e Marotta non se l'è sentita di telefonare al Como per chiedere lo spagnolo, probabilmente aveva paura della risposta che avrebbero dovuto dare i miliardari del Como. O forse Marotta e Ausilio hanno fatto due conti e si sono resi conto che Chivu era ed è la scelta migliore, anche rispetto a Fabregas o altri che si sarebbero presentati con superbia, presunzione e autorevolezza cambiando in modo brusco gioco, giocatori e filosofia.