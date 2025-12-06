Sandro Sabatini, giornalista, intervenuto su YouTube, ha commentato così la vittoria contro il Como da parte dell'Inter: "Dopo il gol dell'1-0 l'Inter l'ha comandata con grande intelligenza e quasi ridicolizzando il Como. E' un tema che non deve prendere il sopravvento sull'elogio all'Inter ma va affrontato.
Sabatini: “Inter-Como poteva finire 10-0! Fabregas? Marotta e Ausilio hanno capito che…”
C'era un po' questo confronto tra Fabregas e Chivu, che si erano in qualche modo sovrapposti nei giorni in cui l'Inter doveva prendere una decisione dopo l'addio di Inzaghi. Il preferito era Fabregas, lui non se l'è sentita di mettersi contro il Como e Marotta non se l'è sentita di telefonare al Como per chiedere lo spagnolo, probabilmente aveva paura della risposta che avrebbero dovuto dare i miliardari del Como. O forse Marotta e Ausilio hanno fatto due conti e si sono resi conto che Chivu era ed è la scelta migliore, anche rispetto a Fabregas o altri che si sarebbero presentati con superbia, presunzione e autorevolezza cambiando in modo brusco gioco, giocatori e filosofia.
L'Inter col Como ha giocato come il gatto col topo: ha accettato il pressing alto e tutte le volte ha creato un'occasione da gol. E' finita così, ma poteva finire 10-0: tutte le volte che l'Inter superava la metà campo, si trovava in parità numerica e a creare un pericolo. Gli highlights non rendono l'idea, l'Inter sembrava giocare contro una squadra nettamente inferiore".
