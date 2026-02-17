Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha parlato di Inter-Juve e di tutte le polemiche nate dopo il giallo a Kalulu
Sabatini: “Baraonda Inter-Juve. Parole Chivu? Strategia che ha un obiettivo. Pio formidabile”
Inter-Juve è stata una baraonda che non ci potremmo permettere. Dovrebbe essere uno spettacolo educativo. È stato tutto esagerato, l'unica cosa che conta è il calcio. Bastoni avrebbe fatto più bella figura a chiedere scusa nel post-partita: un campione come lui deve anche assoggettarsi a certi comportamenti, è un giocatore della Nazionale. Le parole di Chivu invece sono solo una strategia per proteggere un suo giocatore. L'allenatore deve valorizzare il patrimonio rosa come prima clausola del contratto, poi dietro le quinte gli dici tutte le cose che devi dire.
Bisogna ad ogni modo sistemare il VAR, che porta elementi positivi, ma è troppo confusionario. Per esempio basta con questi calcetti che diventano rigori o invogliano calciatori a lasciarsi cadere. Però vorrei che si smettesse di parlare cosi tanto di arbitri, per concentrarsi sulla palla che ruzzola.
Possiamo parlare un momento di quanto sia stata una grande partita, piena di emozioni fino al recupero? Possiamo dire quanto Spalletti sia un grande allenatore nonostante la rosa sia costruita in modo bizzarro? Si può parlare dell'ultimo centravanti prodotto dal calcio italiano, Pio Esposito: è un giocatore formidabile.
