Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha parlato di Inter-Juve e di tutte le polemiche nate dopo il giallo a Kalulu

Inter-Juve è stata una baraonda che non ci potremmo permettere. Dovrebbe essere uno spettacolo educativo. È stato tutto esagerato, l'unica cosa che conta è il calcio. Bastoni avrebbe fatto più bella figura a chiedere scusa nel post-partita: un campione come lui deve anche assoggettarsi a certi comportamenti, è un giocatore della Nazionale. Le parole di Chivu invece sono solo una strategia per proteggere un suo giocatore. L'allenatore deve valorizzare il patrimonio rosa come prima clausola del contratto, poi dietro le quinte gli dici tutte le cose che devi dire.