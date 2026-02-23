Al tavolo di Pressing si discute sul gol del Parma di Troilo contro il Milan prima annullato dall'arbitro Piccinini e poi convalidato dopo la revisione al VAR. Ecco lo scambio tra Sandro Sabatini, Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin.
Sabatini: “Bastoni vincitore, se Bartesaghi va giù non è gol!”. Trevisani e Biasin non ci stanno
Sabatini: "C'è un vincitore in questa settimana, che è Bastoni: se Bartesaghi va per terra, quel gol lo annullano".
Biasin: "Non ho capito, il ragionamento è curioso: ma ti ascolto, cosa c'entra Bastoni?".
Sabatini: "Gli arbitri decidono quando il giocatore va a terra, l'accentuazione: accentua e su Bartesaghi ho sentito anche ex giocatori che dicono che appena si sentono toccare si buttano a terra. Hien con Hojlund va per terra e lo annullano: ecco perché dico che ha vinto Bastoni".
Trevisani: "E' talmente non vero, che ti sbugiarda Piccinini: Maignan rimane in piedi e lui dà fallo su Maignan".
