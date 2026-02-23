Al tavolo di Pressing si discute sul gol del Parma di Troilo contro il Milan prima annullato dall'arbitro Piccinini e poi convalidato dopo la revisione al VAR. Ecco lo scambio tra Sandro Sabatini, Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin .

Biasin: "Non ho capito, il ragionamento è curioso: ma ti ascolto, cosa c'entra Bastoni?".

Sabatini: "Gli arbitri decidono quando il giocatore va a terra, l'accentuazione: accentua e su Bartesaghi ho sentito anche ex giocatori che dicono che appena si sentono toccare si buttano a terra. Hien con Hojlund va per terra e lo annullano: ecco perché dico che ha vinto Bastoni".