L'Inter rimedia una brutta sconfitta in Norvegia contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter rimedia una brutta sconfitta in Norvegia contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Una sconfitta che Sandro Sabatini su YouTube commenta così:

Getty Images

"Gli ingiocabili sono sembrati gli irriconoscibili. Nessuno ha riconosciuto i giocatori dell'Inter, che hanno fornito la loro versione più opaca. Faccio una provocazione: sembrava la Juventus a Istanbul contro il Galatasaray. Primo tempo decente, poi la squadra è sparita. Chivu ha assistito impotente a una partita dominata dal Bodo, che non è più una squadra di salmonari, ma non è certo invincibile. Ha avuto più corsa, più concentrazione, tutto di più. Quando ci sono gli scontri diretti in Champions League, ti porti dietro il campionato e viceversa. Evidentemente, sia Inter che Juventus hanno sentito gli strascichi della partita di sabato. Ma è comunque una sconfitta difficilmente spiegabile".

Getty Images

"Chivu ha schierato una formazione... Ma perché Zielinski non era titolare? Perché Barella regista? E perché schierare Mkhitaryan così opaco? Bastoni è sembrato stralunato, ma era normale vista la gogna mediatica a cui è stato sottoposto. L'Inter dovrà giocare molto bene al ritorno, con un atteggiamento diverso, visto che secondo me i nerazzurri hanno peccato di superbia e non può permetterselo".

