L'Inter rimedia una brutta sconfitta in Norvegia contro il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League. Una sconfitta che Sandro Sabatini su YouTube commenta così:
ultimora
Sabatini: “L’Inter non può permettersi di essere così superba. E sulle scelte di Chivu…”
"Gli ingiocabili sono sembrati gli irriconoscibili. Nessuno ha riconosciuto i giocatori dell'Inter, che hanno fornito la loro versione più opaca. Faccio una provocazione: sembrava la Juventus a Istanbul contro il Galatasaray. Primo tempo decente, poi la squadra è sparita. Chivu ha assistito impotente a una partita dominata dal Bodo, che non è più una squadra di salmonari, ma non è certo invincibile. Ha avuto più corsa, più concentrazione, tutto di più. Quando ci sono gli scontri diretti in Champions League, ti porti dietro il campionato e viceversa. Evidentemente, sia Inter che Juventus hanno sentito gli strascichi della partita di sabato. Ma è comunque una sconfitta difficilmente spiegabile".
"Chivu ha schierato una formazione... Ma perché Zielinski non era titolare? Perché Barella regista? E perché schierare Mkhitaryan così opaco? Bastoni è sembrato stralunato, ma era normale vista la gogna mediatica a cui è stato sottoposto. L'Inter dovrà giocare molto bene al ritorno, con un atteggiamento diverso, visto che secondo me i nerazzurri hanno peccato di superbia e non può permetterselo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA