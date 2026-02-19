"Gli ingiocabili sono sembrati gli irriconoscibili. Nessuno ha riconosciuto i giocatori dell'Inter, che hanno fornito la loro versione più opaca. Faccio una provocazione: sembrava la Juventus a Istanbul contro il Galatasaray. Primo tempo decente, poi la squadra è sparita. Chivu ha assistito impotente a una partita dominata dal Bodo, che non è più una squadra di salmonari, ma non è certo invincibile. Ha avuto più corsa, più concentrazione, tutto di più. Quando ci sono gli scontri diretti in Champions League, ti porti dietro il campionato e viceversa. Evidentemente, sia Inter che Juventus hanno sentito gli strascichi della partita di sabato. Ma è comunque una sconfitta difficilmente spiegabile".