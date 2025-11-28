FC Inter 1908
Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così dopo i KO dell'Inter con Milan e Atletico Madrid
Marco Astori
Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così dopo i KO dell'Inter con Milan e Atletico Madrid: "Io la vedo positiva, due sconfitte positive: puoi lavorare sul dettaglio, rode perdere così ma la squadra c'è ed è competitiva.

Chiunque metti è entrato nel sistema dell'allenatore: certo, perdere così fa male. Ma l'Inter sta bene ed è viva, manca il dettaglio che però è tutto. Ma io sono convinto del lavoro di Chivu, anche se rode il culo perdere così".

