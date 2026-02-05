Sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha commentato il momento dell'Inter e le prossime gare che dovrà affrontare:
Caressa: “Inter serie positiva notevolissima. C’è una cosa che influirà nella lotta scudetto”
Sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha commentato il momento dell'Inter e le prossime gare che dovrà affrontare
Inter, serie positiva notevolissima. Ora avrà i playoff e secondo me in questa lotta a distanza relativa col Milan, che reputo la principale concorrente per lo scudetto, c'è da considerare il numero di partite. Non sarà oggi, non sarà domani, ma influirà come lo ha fatto l'anno scorso, malgrado la bravura di Chivu, malgrado la possibilità di ruotare i giocatori, non tantissimi, malgrado la condizione di alcuni campioni. Sarà una cosa che conterà.
