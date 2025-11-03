I due giornalisti su Pressing sono tornati su un confronto tra i due allenatori che si sono susseguiti all'Inter

3 novembre 2025

«Non è che se si parla bene di un allenatore si parla male dell'altro, se ha fatto bene uno può fare bene anche l'altro». Fabrizio Biasin a Pressing si è confrontato con Sandro Sabatini su Inzaghi e Chivu.«Non ho detto che Inzaghi è scarso, ho detto che tra i due preferisco Chivu», ha spiegato Sabatini.

«Che è un modo carino per dire che Inzaghi è un po' meno bravo», ha replicato Biasin.

«Era un'opinione, una previsione, perché la storia del calcio... Trapattoni va alla Juve e ha fatto 10 panchine del Milan. La mia sensibilità e unita alla fortuna, la stessa dell'Inter a Verona, mi ha fatto dire da certe comportamenti, da certe cose che ho sentito dire da Parma e dai suoi ex compagni, mi ha fatto dire che è molto bravo e che potrebbe essere più bravo di Inzaghi», ha risposto ancora Sabatini.

«Non può essere la prosecuzione di un progetto che è nato con Spalletti, poi Conte, arrivato a Inzaghi e adesso a Chivu, di una squadra che anno dopo anno costruisce e riesce a fare le cose per bene? E Chivu è il primo a non rinnegare quello che c'è stato prima e questo ti fa capire la sua intelligenza. Non ha certo fatto come chi è arrivato nel 2010 e ha tentato di dire che non è esistito Mourinho e chi fa una cosa del genere fa un peccato. E Chivu non lo ha commesso», chiede a quel punto Biasin.

E Sabatini conclude: «Sì però occhio perché quel percorso si era molto incrinato».

