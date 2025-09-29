Sabatini: “Credo che Chivu sia meglio di Inzaghi. E spiego perché”

Sandro Sabatini, su Pressing, ha parlato dell'Inter e ha fatto un confronto tra l'attuale allenatore nerazzurro, Cristian Chivu e l'ex tecnico Simone Inzaghi. «Credo che Chivu sia meglio di Simone Inzaghi. Sì, credo sia meglio perché si fa un po' di confusione sull'esperienza in panchina», ha spiegato.

«Ma Inzaghi quando arriva all'Inter non aveva tantissime panchine, aveva allenato la Lazio per lo più il settore giovanile», ha sottolineato. I colleghi in studio gli hanno ricordato che il tecnico aveva vinto anche qualche trofeo con i biancocelesti. «Però - ha spiegato il giornalista - l'esperienza di Chivu in carriera non va misurata solo nelle 13 gare con il Parma va misurata per esempio su Esposito ed è molto più esperto lui a gestire l'attaccante che non Inzaghi perché lo ha visto crescere e lo ha accompagnato nella sua crescita. Ed è molto più esperto Chivu che Inzaghi a gestire certe situazioni ad Appiano con i tifosi».