FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…”

ultimora

Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…”

Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…” - immagine 1
Walter Sabatini non ha mai avuto alcun dubbio su Cristian Chivu: queste le parole dell’ex dirigente sull’attuale allenatore dell’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…”- immagine 2

Walter Sabatini non ha mai avuto alcun dubbio su Cristian Chivu. Queste le parole dell’ex dirigente a Viva el Futbol sull’attuale allenatore dell’Inter:

Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…”- immagine 3
Getty Images

Chivu me lo aspettavo così pronto, sì. Quando è andato a Parma ci siamo sentiti per un contatto reciproco che avevamo, ci siamo sentiti spesso, si è salvato giocando a calcio.

Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…”- immagine 4

Non se lo aspettava chi non lo aveva visto a Parma: faceva punti giocando a calcio con grande personalità. Me lo aspettavo Chivu così, sì”.

Leggi anche
Bucchioni: “Conte? Questa la frase più forte. La squadra non lo segue. Ricordiamo...
Sabatini racconta Nainggolan: “Una testa di cazzo, bugiardo matricolato. Ma quanto era forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA