Walter Sabatini non ha mai avuto alcun dubbio su Cristian Chivu. Queste le parole dell’ex dirigente a Viva el Futbol sull’attuale allenatore dell’Inter:
Walter Sabatini: “Solo chi non l’ha visto è stupito da Chivu! Io ero sicuro perché…”
“Chivu me lo aspettavo così pronto, sì. Quando è andato a Parma ci siamo sentiti per un contatto reciproco che avevamo, ci siamo sentiti spesso, si è salvato giocando a calcio.
Non se lo aspettava chi non lo aveva visto a Parma: faceva punti giocando a calcio con grande personalità. Me lo aspettavo Chivu così, sì”.
