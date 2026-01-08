Della vittoria dell'Inter che allunga sul Napoli in vista dello scontro diretto ha parlato il giornalista Sandro Sabatini sul suo canale YouTube

Andrea Della Sala Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 11:32)

PARMA — L'anno scorso a Parma l'Inter vinceva 2-0. Al termine del primo tempo l'allenatore Simone Inzaghi sulla panchina opposta Christian Chivu. Nell'intervallo ci sono tre cambi del Parma che scompaginano tutta la squadra. Simone Inzaghi che, se non sbaglio, era in tribuna. Resta abbastanza impassibile. Al sessantesimo, come al solito, fa i cambi che aveva prestabilito. E il Parma si mangia l'Inter andando a pareggiare 2-2 e spionando anche la vittoria. Secondo me lì, in quell'occasione, l'Inter perso lo scudetto. Poi dopo l'ha riperso anche nelle partite successive, quella contro la Lazio naturalmente ha sprecato. Però lì l'Inter perso lo scudetto perché con la vittoria avrebbe potuto allungare sul Napoli e mettere il Napoli nella condizione difficile della rincorsa.

CHIVU — Questa squadra allenata da Chivu, guarda caso uno dei giustizieri dell'anno scorso, a me sembra una squadra che ha una consapevolezza notevolissima, una solidità di testa anche notevolissima. Poi domenica potrà succedere qualsiasi cosa, chissà come finirà. Però la consapevolezza, l'autorevolezza, la concretezza anche dell'Inter di Christian Chivu credo che sia evidentissima sotto gli occhi di tutti. Il merito a chi va? Va a quest'allenatore che indubbiamente ha scardinato tutti i preconcetti che c'erano su di lui, tutte le accuse di inesperienza, ha perso tanto, ha perso tante partite, alcune anche per inesperienza, per esempio secondo me a Madrid e anche i rigori della Supercoppa Italiana. Perché a Madrid i cambi non mi avevano convinto, perché nei rigori della Supercoppa Italiana non c'erano i rigoristi in campo. Ecco Chivu l'ha messa a posto questa squadra. L'ha messa a posto anche come spogliatoio, l'ha messa a posto come armonia, l'ha messa a posto con un dubbio che secondo me c'è sulla corsia destra, perché Luis Enrique io credo che sia sostituto non all'altezza di Dumfries.

DUMFRIES — Per me Dumfries è fortissimo, per me Dumfries sarebbe stato più forte anche di Cancelo se fosse arrivato Cancelo e quindi per me Dumfries è una lacuna che si nota tantissimo nell'Inter, perché Luis Enrique è un giocatore normale, Dumfries rasenta invece, sfiora il livello campione. L'Inter può andare avanti senza Dumfries per un mese e mezzo? Qui si inserisce un bel discorso, perché un altro giocatore di ruolo comunque non c'è, Darmian può dare poco, Carlos Augusto quando viene spostato anche da Chivu sulla fascia destra a me non convince per niente, perché non è abituato, non è il suo posto e non so chi ci potrebbe giocare. Secondo me l'Inter comunque a gennaio uno lo deve prendere, di livello, di livello. Si parla di Dodò della Fiorentina, mi sembra che la Fiorentina possa vendere Dodò che la tiene in piedi, però comunque l'Inter deve prendere uno di livello, anche se poi Dumfries tornerà per fare un grande sprint verso il Mondiale appunto a fine febbraio e primi di marzo.