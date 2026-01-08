Il tecnico rumeno sta spazzando via i dubbi che circolavano in estate: l'analisi del direttore del Corriere dello Sport

Fabio Alampi Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 10:16)

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha elogiato il lavoro di Chivu sulla panchina dell'Inter, mettendolo a confronto con il suo predecessore Inzaghi: "Non voglio cambiare bensì aggiungere, precisò a inizio stagione Cristian Chivu. E in effetti qualcosa ha aggiunto: nel gioco e in classifica. I 42 punti con una partita in meno costituiscono già un piccolo, ma significativo miglioramento rispetto all'ultima stagione di Simone: e se l'Inter dovesse superare il Lecce nel recupero della gara interna rinviata per le finali della Supercoppa Italia, l'aggiunta risulterebbe consistente: 4 punti.

Le variazioni più sensibili nel gioco derivano non solo dall'impiego di Akanji e Bisseck, difensori rapidi e dinamici, e dalla crescita di Zielinski, il principe dei cambi di direzione sul posto. Sento ripetere ad esempio che questa Inter è più verticale della precedente: possibile. A me sembra che sappia ragionare maggiormente, conservando tuttavia la stessa potenza d'urto quando decide di imporre il proprio ritmo. Lautaro poi lavora tanto in costruzione e non soltanto quando fa coppia con Pio Esposito. Si avverte, questo sì, l'assenza di Dumfries: Luis Henrique non ha la spinta propulsiva, né la vocazione al gol dell'olandese.

Sono quattro anche i punti che adesso dividono l'Inter dal Napoli che ieri ha regalato un tempo al Verona mostrando un'insospettabile stanchezza mentale e anche fisica: i tanti infortuni e i ritardi nei rientri tolgono alternative a Conte. Domenica sera sarà interessante verificare se e fino a che punto il Napoli è in grado di recuperare energie e efficacia in una delle fasi più impegnative della stagione".