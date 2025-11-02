Sabatini: “Forse un po’ scorretto da parte mia iniziare il mio commento sull’Inter con…”

Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale Youtube della vittoria dell'Inter contro il Verona: ecco il suo commento

Matteo Pifferi Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 18:46)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha voluto dire la sua sul rendimento di Luis Henrique contro il Verona:

"A parte l'inizio molto efficace e dominante dell'Inter, c'è stata una clamorosa evidenza dell'inadeguatezza di alcuni giocatori protagonisti del turnover obbligato per Chivu.

C'è un giocatore, che è Luis Henrique, che non mi sembra da contesto Inter. I suoi numeri sono fini a se stessi, sembra veramente un corpo estraneo.

E' scorretto da parte mia iniziare il commento sull'Inter sul giocatore più deluso, sembra di assecondare la rabbia dei tifosi che si sfogano contro il capro espiatorio"

Sabatini, poi, ha parlato anche dell'episodio che ha visto protagonista Bisseck:

"Non posso esimermi dal non commentare l'episodio fulcro della partita, cioè il fallo da ultimo uomo di Bisseck che non viene punito con il rosso. E' vero che era a 40 metri dalla porta, è vero che il VAR ha valutato bene, si nota che Sucic sarebbe arrivato prima del giocatore del Verona: è tutto vero, è giusta, corretta e professionale la spiegazione di Marelli ma devo confessare sinceramente che in diretta mi sembrava rosso diretto tutta la vita.

E credo che il dubbio sia venuto allo stesso Chivu perché, se ci avete fatto caso, ha spostato Bisseck a destra mettendo Akanji al suo posto"