Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha commentato così l'episodio che ha visto Francesco Pio Esposito protagonista nel finale di match contro il Verona:
Sabatini: “Stravedo per Pio Esposito ma si è buttato. All’Inter improvvisamente…”
Sabatini ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Verona: non convincenti le prove dei tre attaccanti
"Bonny un passo indietro, Lautaro un altro passo indietro, Esposito si è battuto tra l'altro con un episodio che non mi è piaciuto perché ha tentato di conquistare un rigore per un mano sulla spalla che non era meno di una carezza. Stravedo per Pio Esposito ma avrò il diritto di dire che faceva una figura più bella se stava in piedi anziché buttarsi?
A questa Inter all'improvviso manca uno che dia l'elettricità di Thuram, i tre attaccanti oggi tutti sottotono. Il bello per l'Inter è che tra poche ore nessuno si ricorderà che è stata una partita da un autogol sfortunatissimo. Resteranno 3 punti per l'Inter e 0 per il Verona"
