Le ultime sull'attacco dei nerazzurri in vista del derby Milan-Inter, in programma domenica sera a San Siro

Alessandro De Felice Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 13:33)

All’indomani del pari a reti inviolate in casa del Como nell’andata della semifinale di Coppa Italia, l’Inter inizia a preparare il derby di campionato contro il Milan, in programma domenica sera e valido per la 28ª giornata.

Sky Sport analizza il momento dei nerazzurri e le possibili novità in vista della stracittadina.

Cosa ha lasciato questo derby?

"Tutto aperto alla gara di ritorno con l'Inter, che un piccolo vantaggio ce l'ha, perché la giocherà in casa. Chivu ha dovuto fare degli aggiustamenti in attacco. Ha tenuto uno in panchina per giocare con due giocatori sotto punta, alle spalle di Pio Esposito. Ma c'erano altri giocatori che andavano valutati. Calhanoglu dal 1’, che aveva giocato solo uno spezzone con il Genova; non c'è ancora Dumfries dall'inizio. Mancava anche Latuaro e quelli che dovevano riposare, vedi Dimarco. È il risultato ideale contro una delle squadre che in forma del campionato e ai margini della zona Champions, come il Como di Fabregas. Uscire con lo 0-0 è risultato giusto e nello stesso tempo oro per l'Inter per andare poi a giocarsi tra un po' di tempo. Ha chance di andare a Roma e giocarsi un'altra finale di Coppa Italia, visto che diverse ne ha fatte la squadra in queste ultime stagioni”.

Sulle possibili scelte nel derby:

“La speranza, in ottica derby, è di recuperare Bonny. Vedremo il lavoro che farà nella giornata di oggi, ma soprattutto domani e venerdì. Sono due giornate importanti, per sapere se Chivu potrà contare su un altro attaccante, oltre due che presumibilmente partiranno dall'inizio, Pio Esposito e Thuram. Per Lautaro se ne riparerà tra 15 giorni per la trasferta di Firenze e non prima. E poi valuteremo tutte le altre scelte in base al lavoro che verrà fatto da domani, perché oggi è solo lavoro di scarico”.

Conterà di più l'andamento in trasferta o gli scontri diretti?

"Non si vince lo scudetto degli scontri diretti. L'Inter con questo rendimento e andatura, se continua così, vincerà lo scudetto. C'è una squadra che ha due risultati su tre - non che sarà l'atteggiamento col quale l'Inter scenderà in campo, l'Inter proverà a vincere la partita - ed è l'Inter. Chi è obbligato a vincere è sicuramente il Milan per accorciare. Penso che inciderà di più quello che è stato l'andamento in trasferta dell'Inter, anche risultati in casa e qualche altro scontro diretto. Ne mancano pochi. Come diceva Fabio Capello, se batti le medio-piccole nel campionato e non perdi con le grandi, poi al traguardo ci arrivi. Quindi io penso che quello che è un po' l'ottima, con cui sta ragionando l'Inter, al netto del fatto che vogliono vincere il derby, che sono tanti i derby in cui il Milan fa molto meglio nell'ultimi tempi”.