Andy Diouf è tra i peggiori in campo di Como-Inter nelle pagelle di Tuttosport. Voto 5 per il centrocampista francese: "Trequartista, appoggia poco Esposito. Movimenti non sempre indovinati". 5 anche per Pio Esposito: "Solo, troppo solo e rimbalza su Ramon".
Ts – Como-Inter, pagelle: Diouf delude, Pio Esposito troppo solo. Chivu? Nella ripresa…
Le pagelle del quotidiano su Como-Inter
Tra i migliori, invece, Francesco Acerbi, 6,5: "Non trova un “9” da marcare, è comunque attento a coprire i varchi". 6,5 anche per Martinez: "Mura Vojvoda (in fuorigioco), bravo sul sinistro di Nico Paz dal limite". 6 per Cristian Chivu: "Un tempo anonimo, nella ripresa con alcuni accorgimenti anestetizza il Como".
Gli altri voti:
Bisseck 5,5, Bastoni 6, Darmian 6, Dumfries 6, Sucic 6, Calhanoglu 5,5, Zielinski 6, Frattesi 6, Mkhitaryan ng, Carlos Augusto 6,5, Luis Henrique 6, Thuram 6
(Tuttosport)
