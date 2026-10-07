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In una recente intervista a The Athletic, Antonio Conte ha ammesso di voler tornare in pista, specificando che tipo di progetto sta aspettando: "Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club, rispolverare quella storia e farla tornare a brillare. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai perfettamente che non ci vai semplicemente per partecipare, ma per competere".

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Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, ha fatto i nomi di queste squadre, dando come prima opzione la Juventus ad una condizione: "Dove vedo Conte? Se Spalletti non entra tra le prime 4, Conte lo vedo sicuramente alla Juventus. Se la Juve finisce tra le prime 4, è inevitabile che qualcuno è destinato a fare molto male delle altre. Per esempio il Milan e il Milan lo può salvare solo Antonio Conte se andrà male. Lo vedo in quelle piazze lì, non riesco ad immaginare un ritorno all'Inter o un ritorno al Napoli. A meno che non vada al Manchester United, quello può essere"