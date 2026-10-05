Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club, rispolverare quella storia e farla tornare a brillare. Club dove c'è pressione, dove alla fine sai perfettamente che non ci vai semplicemente per partecipare, ma per competere". Queste le parole di Antonio Conte, rilasciate a The Athletic, in merito al suo futuro.

In molti stanno cercando di capire quale possa essere la nuova squadra di Conte, dopo l'esperienza al Napoli conclusa dopo due stagioni. Per Riccardo Trevisani, intervenuto a Radio Manà Manà Sport, non ci sono dubbi:

"Secondo me non lo dirà mai ma Antonio Conte si è pentito di essere andato via dalla Juventus, a metà luglio per l'acquisto non fatto di un giocatore che non si è rivelato un fulmine di guerra. Poi ha visto la Juventus continuare a vincere e stravincere e fare finali di Champions che lui non era riuscito a fare. Secondo me gli è rimasta la puzza di quella cosa lì, ha rosicato ed è inevitabile. Ci sta fare delle scelte e ci sta sbagliarle. Conte fa un'uscita molto contiana nei concetti. La Juve sta cercando se stessa da 5-6 anni. Conte parla per se stesso, vuole allenare la Juventus e questo è il segreto meno segreto della storia dei segreti"