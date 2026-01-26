Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto negli studi di Pressing ha commentato la sconfitta del Napoli di Antonio Conte in casa della Juventus. In particolare, Sabatini si è soffermato sulla gestione di queste settimane da parte dell'allenatore azzurro e sullo spazio che ha riservato a polemiche e recriminazioni di qualsiasi genere. Un grande classico del tecnico.