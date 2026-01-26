FC Inter 1908
Sabatini: “Conte vive di alibi. Se pensa a Marotta e agli assenti tutta la settimana…”

Il pensiero del giornalista sull'allenatore del Napoli ieri sconfitto pesantemente dalla Juventus di Spalletti
Daniele Vitiello
Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto negli studi di Pressing ha commentato la sconfitta del Napoli di Antonio Conte in casa della Juventus. In particolare, Sabatini si è soffermato sulla gestione di queste settimane da parte dell'allenatore azzurro e sullo spazio che ha riservato a polemiche e recriminazioni di qualsiasi genere. Un grande classico del tecnico.

Questo il pensiero del giornalista: "Il Napoli ha fatto una figura dignitosa per un'ora per i giocatori che ha a disposizione. Se l'allenatore vive però di alibi e si tormenta tutta la settimana sugli assenti, su Marotta, falli, rigori eccetera, disperde tutto quello che può dare in campo. E' un limite di Conte evidente".

