Sandro Sabatini, noto giornalista, intervenuto negli studi di Pressing ha commentato la sconfitta del Napoli di Antonio Conte in casa della Juventus. In particolare, Sabatini si è soffermato sulla gestione di queste settimane da parte dell'allenatore azzurro e sullo spazio che ha riservato a polemiche e recriminazioni di qualsiasi genere. Un grande classico del tecnico.
Sabatini: “Conte vive di alibi. Se pensa a Marotta e agli assenti tutta la settimana…”
Il pensiero del giornalista sull'allenatore del Napoli ieri sconfitto pesantemente dalla Juventus di Spalletti
Questo il pensiero del giornalista: "Il Napoli ha fatto una figura dignitosa per un'ora per i giocatori che ha a disposizione. Se l'allenatore vive però di alibi e si tormenta tutta la settimana sugli assenti, su Marotta, falli, rigori eccetera, disperde tutto quello che può dare in campo. E' un limite di Conte evidente".
