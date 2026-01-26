FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Costacurta avvisa l’Inter: “Se fossi in loro sarei preoccupatissimo di questo Milan per…”

Costacurta avvisa l’Inter: “Se fossi in loro sarei preoccupatissimo di questo Milan per…”

A Sky Calcio Club, Billy Costacurta, ex calciatore, ha commentato così la straripante vittoria dell'Inter col Pisa di venerdì
Marco Astori
Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Billy Costacurta, ex calciatore, ha commentato così la corsa scudetto tra Inter, Milan e Napoli: "Roma, Juve e Napoli si giocano terzo e quarto posto: gli azzurri sono un po' scarichi, hanno mezza squadra fuori.

E ai punti sembra quella che ne abbia di meno, ma conosco bene Conte e difficilmente mollerà di un centimetro"

"Un Milan pericolosissimo"

"Non è la prima volta che al Milan dice bene, scusate. Quindi, che gli va bene non può essere una strategia. In realtà, questo fa ancora più paura. Il Milan ha tre o quattro giocatori importantissimi che sono sotto performanti, secondo me. Questo fa paura del Milan. Leao è uno di quelli che può dare di più, penso. Spero di non essere solo io a pensarlo, che Leao può dare di più. Pulisic in questo momento non è quello di inizio campionato. Gli attaccanti che subentrano sono sempre un pochino lì. La difesa è affidabile? Se tirano così tanto in porta vuol dire che è affidabile? Forse no. Quindi, secondo me, fossi le altre squadre mi preoccuperei. Perché quanti margini di miglioramento ha il Milan? Secondo me tanti, in ogni reparto"

