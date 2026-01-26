Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Billy Costacurta , ex calciatore, ha commentato così la corsa scudetto tra Inter , Milan e Napoli: "Roma, Juve e Napoli si giocano terzo e quarto posto: gli azzurri sono un po' scarichi, hanno mezza squadra fuori.

"Un Milan pericolosissimo"

"Non è la prima volta che al Milan dice bene, scusate. Quindi, che gli va bene non può essere una strategia. In realtà, questo fa ancora più paura. Il Milan ha tre o quattro giocatori importantissimi che sono sotto performanti, secondo me. Questo fa paura del Milan. Leao è uno di quelli che può dare di più, penso. Spero di non essere solo io a pensarlo, che Leao può dare di più. Pulisic in questo momento non è quello di inizio campionato. Gli attaccanti che subentrano sono sempre un pochino lì. La difesa è affidabile? Se tirano così tanto in porta vuol dire che è affidabile? Forse no. Quindi, secondo me, fossi le altre squadre mi preoccuperei. Perché quanti margini di miglioramento ha il Milan? Secondo me tanti, in ogni reparto"