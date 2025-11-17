Ai microfoni di Podcast Numer1, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni hanno discusso della Nazionale

Ai microfoni di Podcast Numer1, Sandro Sabatini e Ivan Zazzaroni hanno discusso della Nazionale.

Parte Sabatini: "Se metto Donnarumma in porta, metto Mancini, Bastoni, Calafiori, Orsolini, Tonali, Barella, Pio Esposito, Dimarco, uno tra Kean e Retegui". Zazzaroni domanda: "E alla fine cosa hai fatto?"

Sabatini replica: "Una bella Nazionale". Zazzaroni non è d'accordo: "No dai". Sabatini controbatte: "E facciamola finita di dire che la Norvegia era superiore perché non è così"

Zazzaroni risponde: "Se ti danno 7 pere in 2 partite, non puoi dire di essere superiore alla Norvegia, non lo puoi dire. Il campo ha detto altro. Ieri hanno 4 gol e potevano farne 6. Siamo un movimento fallito, è colpa della debolezza del sistema, delle nuove proprietà che fanno un calcio di trading o vendite, siamo poi qui a piangere per le sconfitte"

Sabatini apre un altro tema: "Fare l'allenatore della Nazionale è una cosa seria, Gattuso non ha il CV per allenarla". Zazzaroni chiosa così: "Non abbiamo i giocatori, abbiamo vinto con Bearzot e stavamo per vincere, con tutto il rispetto, con Vicini"