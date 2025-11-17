Petar Sucic non è neanche sceso in campo. Il centrocampista dell'Inter, nell'altro match che interessava a Cristian Chivu stasera oltre Malta-Polonia, è rimasto a guardare i compagni dalla panchina in Montenegro-Croazia terminata 2-2. Era partito dalla panchina anche il rossonero Luka Modric, subentrato però a Perisic al 78': per lui circa un quarto d'ora in campo, recupero compreso.
Zero minuti per il centrocampista nerazzurro e appena uno spezzone di gara per il rossonero
2-3 il risultato finale: in gol l'ex nerazzurro Perisic, che al 37' da calcio di rigore ha riaperto una gara che sembrava chiusa dopo il momentaneo 2-0. La Croazia l'ha poi ribaltata nella ripresa.
