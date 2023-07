Sabatini: “Contraddizioni Inter. Vende un portiere e un centrocampista per…”

Sandro Sabatini, dalle colonne di calciomercato.com, ha analizzato il mercato delle big del calcio italiano. Per quanto riguarda l'Inter, questo è il suo pensiero: "A pari punti in classifica con la Juve, ecco l'Inter che invece fa esattamente al contrario. Cioè cambia ruoli in scioltezza. Con i soldi di un centrocampista (Brozovic) e di un portiere (Onana) va a prendere un centravanti che - almeno in rosa - era già suo: Lukaku. Tanto in mezzo c'è ancora Asllani e in porta si vedrà".