Nel corso del suo intervento durante il podcast "Numer1", Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana Francesco Pio Esposito. Ecco le sue dichiarazioni.
"Per me è fortissimo. A tuti quelli che dicono che è 2005, che ha fatto solo un gol, che ha tre anni in meno di quello e più di quello, provate a fare una cosa.
Da appassionati di calcio guardate una partita di Pio Esposito. Io c'ho i brividi di aver trovato un numero 9 vero. Ho la sensazione di rivedere Bobo Vieri".
