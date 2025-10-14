Al tavolo del podcast "Numer1" si dibatte del momento di Francesco Pio Esposito, in gol nell'ultima gara della Nazionale italiana contro l'Estonia. Scintille tra i due opinionisti Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani nel discutere un metro di paragone per il centravanti nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Scintille Cruciani-Sabatini: “Esposito ha fatto pochissimo!”. “Devi farla finita perché tu…”
ultimora
Scintille Cruciani-Sabatini: “Esposito ha fatto pochissimo!”. “Devi farla finita perché tu…”
Al tavolo del podcast "Numer1" si dibatte del momento di Francesco Pio Esposito, in gol nell'ultima gara della Nazionale italiana
Cruciani spiega: "A me non ricorda nessuno, io sono indifferente a questo considerare un giocatore che ha fatto per ora pochissimo per un gol davanti alla porta col Cagliari e uno all'Estonia".
Sabatini replica: "Però voi la dovete fare finita! Perché quando hai fatto la prima puntata della Zanzara mica diceva aspettiamo di vedere 100 puntate se diventa come Luttazzi. E' vietato dire che Esposito per me diventerà un campione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA