Al tavolo del podcast "Numer1" si dibatte del momento di Francesco Pio Esposito , in gol nell'ultima gara della Nazionale italiana contro l'Estonia. Scintille tra i due opinionisti Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani nel discutere un metro di paragone per il centravanti nerazzurro.

Cruciani spiega: "A me non ricorda nessuno, io sono indifferente a questo considerare un giocatore che ha fatto per ora pochissimo per un gol davanti alla porta col Cagliari e uno all'Estonia".