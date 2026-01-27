Tra campo e mercato, Sandro Sabatini, intervenuto a Cose Scomode, ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista

Tra campo e mercato, Sandro Sabatini, intervenuto a Cose Scomode, ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

"Per me Pio Esposito è un titolare, per l'estate si possono fare delle valutazioni. Occhio, che se andiamo ai Mondiali lui e Palestra sono Paolo Rossi e Cabrini dei Mondiali del '78".