Tra campo e mercato, Sandro Sabatini, intervenuto a Cose Scomode, ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista
Marco Macca
Marco Macca 

Tra campo e mercato, Sandro Sabatini, intervenuto a Cose Scomode, ha parlato anche di Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

"Per me Pio Esposito è un titolare, per l'estate si possono fare delle valutazioni. Occhio, che se andiamo ai Mondiali lui e Palestra sono Paolo Rossi e Cabrini dei Mondiali del '78".

"Thuram? 80 milioni oggi non te li dà nessuno. Portiere? Per me Martinez non è un fenomeno, se l'Inter deve pensare al portiere del futuro, quello non è Martinez. A me quello che piace più di tutti è Caprile del Cagliari".

(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)

