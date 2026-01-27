Nell'ultima puntata di Cose Scomode su Aura Sport, Emiliano Viviano ha parlato della crescita esponenziale di Pio Esposito, anche in ottica mercato estivo. Ecco le parole dell'ex portiere sull'Inter:
Viviano: “Inter? Ho un’idea: puntare su Esposito, vendere Thuram e fare questo gran colpo a zero”
"All'Inter, secondo me, è stato dato un rigore ridicolo (contro il Pisa, ndr). Quella palla finiva a Lambrate. Le mosse in attacco? Io ho un'idea: punterei su Pio, venderei uno tra Thuram e Lautaro (più Thuram, penso), comprerei a parametro zero Vlahovic e reinvestirei quei soldi in un altro ruolo in cui sei carente. Problema portiere? Sommer ha bisogno della massima esplosività, il fisico non è quello di altri portieri. Se non ce l'ha, è ovvio che perde alcune posizioni. Il gol preso contro il Pisa? Io sono convinto che la colpa sia del mediano, perché quella roba viene provata 5000 volte".
"Poi, era una cosa prevedibile: Martinez a inizio anno aveva iniziato anche a giocare partite importanti, poi è successo quello che è successo... Magari ci sono anche cose che non sappiamo. Scudetto? Se l'Inter fa quello che deve fare, non ce n'è per nessuno".
(Fonte: Cose Scomode - Aura Sport)
