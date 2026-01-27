"All'Inter, secondo me, è stato dato un rigore ridicolo (contro il Pisa, ndr). Quella palla finiva a Lambrate. Le mosse in attacco? Io ho un'idea: punterei su Pio, venderei uno tra Thuram e Lautaro (più Thuram, penso), comprerei a parametro zero Vlahovic e reinvestirei quei soldi in un altro ruolo in cui sei carente. Problema portiere? Sommer ha bisogno della massima esplosività, il fisico non è quello di altri portieri. Se non ce l'ha, è ovvio che perde alcune posizioni. Il gol preso contro il Pisa? Io sono convinto che la colpa sia del mediano, perché quella roba viene provata 5000 volte".